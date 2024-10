Via Ecco Homo a Ragusa, una discarica continua. E’ la segnalazione di un nostro lettore,

Ci scrive un nostro lettore e pubblichiamo: “In via Ettore Fieramosca campeggia un cartello di 6X4 metri che sottolinea il raggiungimento del70% della raccolta dei rifiuti differenziata. Peccato che non si evidenzia cosa succede all’altro30% e, in particolare, il disagio che continuano a creare cittadini incivili che abbandonano i rifiutiagli angoli delle strade, soprattutto nel centro storico.

Nel quartiere dell’Ecce Homo siabbandonano rifiuti di ogni genere, senza rispetto per gli altri cittadini e per l’ambiente. L’aspettodrammatico del problema è che i rifiuti abbandonati vengono raccolti solo il venerdì durante la raccolta dell’indifferenziato.

Ciò significa che se un rifiuto viene abbandonato il venerdì pomeriggio o il sabato, rimarrà a marcire fino al successivo venerdì. Siccome venerdì 1°novembre la differenziata non verrà raccolta, i rifiuti rimarranno a marcire per altri 8 giorni. Un atteggiamento irresponsabile sul piano sanitario e indecente sul piano del decoro urbano, altro che rivalutazione del centro storico.



Non si capisce questa tolleranza da parte dell’amministrazione comunale che ben conosce il

problema. Prima si tollera qualche cartaccia, poi un sacco di spazzatura, poi cumuli di

spazzatura, fino a quando la gente crede che sia del tutto normale abbandonare i rifiuti, così

continuerà a farlo riempendo gli angoli delle strade e i cestelli per la raccolta differenziata. Il

quadrilatero circoscritto da via Garibaldi, via Monteverdi, via Raffaello Sanzio, via Minardi e

chiesa dell’Ecce Homo è diventato un immondezzaio. Di sera poi avventori che comprano birre

da una pizzeria da asporto della zona, abbandonano le bottiglie in mezzo alla strada e fanno i

loro bisogni dappertutto. Oggi 31 ottobre, in pieno giorno, una persona ha defecato all’angolo di

via Monteverdi e via R. Sanzio dove troneggia, da una settimana, un cumulo di spazzatura: il

risultato è ancora in bella vista. La gente è portata a pensare: “se c’è tanta spazzatura, non sarà

certo la mia a cambiare la situazione.



Dico al sindaco che non c’è niente di male ad ammettere un fallimento. Capisco che il problema

non è di poco conto e comprendo le difficoltà di intervento. Tuttavia, mi chiedo, se il problema

persiste da anni e se l’amministrazione comunale non è in grado di risolverlo, allora si prenda

atto che il problema è irrisolvibile e si provveda a ritirare i rifiuti abbandonati ogni giorno, non

ogni settimana. Gli addetti della ditta Busso ritirano solo i rifiuti dentro i mastelli. Se vedono una

bottiglia per terra, o un sacchetto di spazzatura abbandonata, non la raccolgono.

Perché noi cittadini che paghiamo la Tari fino all’ultimo centesimo dobbiamo sopportare

l’affronto, l’indecenza, la maleducazione, i rifiuti (e non solo) di ogni genere, davanti l’uscio della

nostra casa? Cosa dobbiamo tollerare ancora oltre a chi fa i suoi bisogni davanti alla nostra

abitazione?”

