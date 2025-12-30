Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Vespe e moto della solidarietà: a Modica il Natale corre su due ruote e accende la comunità
30 Dic 2025 10:01
Era domenica 28 dicembre, l’ultima dell’anno 2025. Dopo giorni di pioggia e cielo grigio, un lampo di azzurro ha attraversato la costa di Cava d’Aliga per arrivare fino a Modica, trascinato non dal vento ma da oltre cento motociclisti e vespisti in sella alla loro passione. Un serpentone colorato, rumoroso e sorridente che ha trasformato il piazzale Beniamino Scucces in qualcosa di molto più di un parcheggio: un luogo vivo, pulsante, colmo di gioia.
In testa al corteo anche una 500 rossa, infiocchettata e carica di pandorini, giochi e sole simbolico, destinati all’Associazione KASA A.P.S.–E.T.S. e al reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Modica. Tutti puntuali, tutti agghindati a festa. Babbi Natale, Mamme Natale, elfi, renne e persino il Grinch, che alla fine si è lasciato contagiare da quell’energia autentica che solo il Natale vero sa sprigionare.
Quella che poteva sembrare una semplice festa si è rivelata un momento di straordinaria condivisione. Volti nuovi diventati familiari, abbracci spontanei, bambini che ridevano e adulti che si riscoprivano comunità. L’emozione era palpabile negli occhi di Gianni Torilla, presidente dell’Associazione Amici Motociclisti Scicli, e nella voce di Giorgio Alfano, presidente del Vespa Club Sampieri. Due realtà diverse, unite da un’idea semplice e potente: nessuno deve restare escluso.
L’arrivo a Modica, alle 11 in punto, ha acceso il piazzale Scucces. I bambini hanno potuto salire in sella, fare giri in vespa e in moto, mentre le note natalizie dei musicisti si diffondevano tra la folla. I clown dell’associazione “Ci Ridiamo Sù” hanno coinvolto grandi e piccoli in giochi e risate, creando un clima di festa autentica.
Tra tutti spiccava una figura inconfondibile: Babbo Natale, quello vero. Sguardo buono, barba autentica, sorriso aperto e mani pronte ad accarezzare i bambini che, timidamente, gli chiedevano se fosse davvero lui. Grazie a Tony Aggius Vella, che ha regalato il dono più prezioso: la magia del Natale negli occhi di tutti e il ricordo che gentilezza e accoglienza possono cambiare il quotidiano.
Gli Amici Motociclisti Scicli e il Vespa Club Sampieri non hanno portato solo doni materiali. Hanno restituito qualcosa di più profondo: stupore, meraviglia, senso di appartenenza. Hanno trasformato uno spazio di sosta in uno spazio di vita, dimostrando che la solidarietà può viaggiare su due ruote e arrivare dritta al cuore.
La giornata è proseguita con il pranzo condiviso grazie all’accoglienza di Carmelo e Marinella di “Altrimenti ci Arrabbiamo”, perché anche sedersi insieme a tavola è un modo per fare famiglia. Fondamentale, per la riuscita dell’evento in piena sicurezza, il supporto del Comando dei Vigili Urbani di Modica, guidato dal comandante Pierluigi Cannizzaro, presente e attento in ogni fase.
Il piazzale era gremito, stracolmo di persone e mezzi. Vederlo così pieno è stato un segno tangibile di quanto questa iniziativa abbia toccato la città. Un’attenzione che ha onorato i bambini, le famiglie e i professionisti dell’Associazione KASA, che ogni giorno lavorano perché ogni piccolo progresso venga custodito e valorizzato.
