Versalis, l’assessore Tamajo: “Dalla società rassicurazioni sui piani di riconversione di Priolo e Ragusa”

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha confermato le garanzie economiche e occupazionali legate alla reindustrializzazione dei poli industriali di Priolo Gargallo e Ragusa, al termine di una riunione svoltasi presso l’assessorato in via degli Emiri a Palermo. L’incontro, che ha coinvolto rappresentanti sindacali, la società Versalis (gruppo Eni) e delegati del territorio, ha avuto come obiettivo quello di verificare lo stato di avanzamento dei piani di riconversione industriale per i due siti, strategici per la Sicilia.

Priolo Gargallo si conferma al centro di un progetto ambizioso che prevede la costruzione di una bioraffineria e di impianti di riciclo chimico, iniziative che mirano a rilanciare il polo industriale in linea con la strategia di transizione energetica di Eni. Per il sito di Ragusa, invece, l’assessore ha richiesto ulteriori dettagli sui progetti previsti, sollecitando un impegno più chiaro da parte dell’azienda per garantire investimenti concreti e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Gli impegni di Versalis e il ruolo della Sicilia

Durante l’incontro, Edy Tamajo ha ribadito che la Sicilia deve mantenere il proprio ruolo centrale nel panorama industriale italiano, lavorando per valorizzare le eccellenze territoriali e tutelare i lavoratori e le loro famiglie.

«La Sicilia non può perdere il suo ruolo centrale nel panorama industriale nazionale. Ogni intervento deve essere orientato alla valorizzazione delle risorse locali e al benessere delle comunità che dipendono da questi poli produttivi. Il nostro obiettivo è tracciare una roadmap solida per un futuro sostenibile e prospero», ha dichiarato Tamajo. L’assessore ha inoltre chiesto all’azienda di fornire ai suoi uffici dati dettagliati sui livelli occupazionali previsti e sugli investimenti economici necessari per la riconversione dei due siti.

Transizione energetica e riconversione industriale

I piani di riconversione industriale esaminati durante l’incontro si inseriscono in una più ampia strategia di transizione energetica, con l’obiettivo di rendere i poli produttivi siciliani protagonisti del rilancio industriale nazionale. Gli interventi per Priolo Gargallo includono progetti innovativi come la bioraffineria e il riciclo chimico, in grado di coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Tuttavia, per Ragusa, restano aperti alcuni nodi sulle iniziative specifiche che l’azienda intende attuare per garantirne il rilancio. Un nuovo incontro è stato fissato per i primi di marzo, durante il quale si proseguirà il monitoraggio della situazione in collaborazione con i sindacati, le istituzioni e Versalis.

