“Verde Speranza”: in Sicilia Coop e AIL insieme per la ricerca e la cura delle malattie onco-ematologiche. Raccolti i primi 6.000 euro

Si chiama “Verde Speranza” la campagna che Coop promuove in tutta Italia per sostenere la prevenzione e la cura oncologica. La vendita di specifiche piantine della campagna, contrassegnate da una etichetta che riporta il logo e la grafica del progetto, consente di destinare un euro per ciascuna pianta venduta ad enti, poli di ricerca e ospedali specializzati.

Nel mese di marzo è stata protagonista la Mini Calla, seguita ad aprile dall’Azalea e a maggio dalla Rosa Kordana. Attualmente l’iniziativa prosegue con la Sanseviera.

In Sicilia Coop Gruppo Radenza e l’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, l’organizzazione alla quale aderiscono le persone che ritirano la Coop Card, hanno scelto di sostenere l’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma, ed i suoi progetti di ricerca. Grazie alle vendite delle prime tre piante è stata raccolta la cifra di seimila euro e durante l’Assemblea dei soci di ASCC è stato simbolicamente consegnato un assegno al dottor Raimondo Marcenò, Presidente del Comitato Scientifico di AIL.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa – ha dichiarato Giuseppe Spadaro, Direttore Generale di Coop Gruppo Radenza – e la risposta positiva dei nostri clienti ha dimostrato ancora una volta la grande attenzione del territorio per le iniziative sociali promosse da Coop. Una azienda come la nostra, radicata in tutta la Sicilia, è chiamata ad una alta responsabilità sociale ulteriormente accentuata dai valori del marchio Coop, e queste iniziative ne rappresentano la pratica dimostrazione”.

“Vogliamo ringraziare tutto il personale dei negozi Coop coinvolti nell’iniziativa – ha aggiunto Giovanni Pagano, Direttore dell’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli – i volontari dell’AIL impegnati in attività di sensibilizzazione ed informazione e naturalmente i nostri soci e i clienti che con la loro risposta ci hanno consentito di raggiungere un risultato molto superiore alle attese. Questa risposta ci incoraggia a proseguire per il resto dell’anno, fiduciosi di poter contare ancora sulla loro generosità.”

“Iniziative come questa rappresentano una grande opportunità per la nostra associazione – ha sottolineato Pino Toro, Presidente Nazionale di Ail – non solo perché permettono di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica, ma anche perché contribuiscono a sensibilizzare la popolazione nei confronti dei problemi che i malati oncoematologici e le loro famiglie devono affrontare. Per combattere e sconfiggere i tumori del sangue abbiamo bisogno del sostegno di tutti”.

