Veleno in strada a Comiso: cani uccisi e città sotto shock

È scattato l’allarme a Comiso per una serie di segnalazioni che, nelle ultime ore, stanno destando forte preoccupazione tra i cittadini. Numerosi proprietari di animali hanno riferito casi sospetti di avvelenamento di cani nella zona compresa tra via Keplero e via Maggiore Algieri, con episodi che, secondo quanto riferito da alcuni centri veterinari, avrebbero purtroppo avuto anche esiti mortali.

A intervenire sull’accaduto è l’Amministrazione comunale, che invita alla massima prudenza e ha attivato le verifiche del caso. La Polizia Locale è già intervenuta nell’area segnalata per effettuare sopralluoghi e individuare eventuali tracce di sostanze potenzialmente letali. Parallelamente, è stata avviata un’indagine per chiarire l’origine degli episodi e stabilire se si tratti di un gesto volontario o di una grave forma di negligenza.

L’assessore Dante Di Trapani, attraverso una comunicazione ufficiale, ha lanciato un appello ai cittadini, chiedendo la massima collaborazione e attenzione, soprattutto nelle zone interessate:

“Ci stanno arrivando da alcune ore, tantissime segnalazioni relative a cagnolini che, nelle vie indicate, sono rimasti vittime di avvelenamenti. Ci viene confermato anche da alcuni centri veterinari che annunciano che alcuni di questi avvelenamenti hanno avuto esiti infausti. Per cui, il suggerimento che possiamo dare in questa fase, è quello di prestare massima attenzione affinchè i vostri cagnolini non ingeriscano nulla. La Polizia Locale è già stata sul posto per rinvenire alcune tracce di possibili sostanze letali. In ogni caso, è aperta un’indagine per comprendere meglio le cause e la natura di questo gesto. Saranno passate a setaccio le abitazioni della zona interessata, nel tentativo di rinvenire alcune telecamere che possano aver ripreso questo episodio increscioso che l’Amministrazione condanna con fermezza, qualora sia confermata la natura dolosa o gravemente colposa”.

L’Amministrazione comunale invita quindi i proprietari di animali domestici a non abbassare la guardia, evitando di lasciare i cani liberi di ingerire cibo o sostanze trovate a terra e segnalando immediatamente qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione in città. In attesa di fare piena luce sull’accaduto, l’appello è alla massima diffusione dell’avviso, affinché tutti possano adottare le dovute precauzioni e contribuire a prevenire ulteriori casi.

© Riproduzione riservata