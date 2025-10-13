Vela, il CVK domina la stagione 2025: podi, giovani promesse e riconoscimenti regionali

Sta per concludersi nel migliore dei modi la stagione agonistica 2025 del Circolo Velico Kaucana (CVK), che ha visto le squadre Optimist e Ilca protagoniste nei principali campionati zonali e nazionali.

Un anno sportivo ricco di soddisfazioni, che conferma il circolo camarinese come una delle realtà più solide e competitive nel panorama velico siciliano e nazionale.

Nell’ultima tappa del Campionato Zonale Classi Ilca, disputata nei giorni scorsi a Marsala, gli atleti del CVK hanno conquistato ancora una volta il podio: Lucrezia Micieli, terza assoluta nella classe Ilca 4, Paolo Salvo, secondo assoluto nella classe Ilca 6.

Un risultato che suggella una stagione straordinaria per entrambi, coronata dal successo nel Ranking Zonale 2025: Micieli prima assoluta nella classe Ilca 4 e Salvo secondo nella Ilca 6.

Due talenti cresciuti interamente nel vivaio del Circolo, testimonianza concreta della continuità e della qualità del lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Giovani promesse e riconoscimenti regionali

A confermare la forza del vivaio arriva anche la convocazione di Giorgio Mangiagli, unico velista della VII Zona FIV a rappresentare la Sicilia al Trofeo CONI 2025 per la classe Optimist, disputato a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre.

Un risultato che si affianca a un altro importante riconoscimento: il Circolo Velico Kaucana è stato premiato come terza scuola velica siciliana 2025, dietro solo ai blasonati Roggero di Lauria e Sferracavallo di Palermo.

Un traguardo di prestigio per una realtà che, pur avendo un bacino d’utenza più piccolo, ha saputo costruire negli anni una struttura sportiva di alto livello.

Una squadra di tecnici d’eccellenza

Alla guida del settore agonistico del CVK c’è Peppe Terrana, tra i coach più esperti della vela siciliana, affiancato dall’assistant coach Claudio De Fontes, stimato velista di livello nazionale.

Sotto la loro direzione, il Circolo Velico Kaucana ha consolidato la sua reputazione come polo di riferimento per la vela giovanile del Sud-Est siciliano, attirando atleti anche da Catania, Siracusa e Gela.

Prossimo appuntamento: la regata di Donnalucata

Archiviati i successi stagionali, il CVK guarda già al futuro con entusiasmo.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 e 19 ottobre, con la prima regata valida per il Ranking 2026 delle classi Ilca, organizzata proprio dal Circolo Velico Kaucana nella nuova base nautica del porto di Donnalucata (Scicli).

© Riproduzione riservata