Vasto incendio sulla collina di Monserrato a Modica: due fronti attivi, interventi sospesi per la notte

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MODICA – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sulla collina di Monserrato, nell’area sottostante il ponte che sovrasta Modica, impegnando per ore Vigili del Fuoco e Corpo Forestale in una difficile operazione di contenimento delle fiamme.

Il rogo, alimentato dal vento e dalle elevate temperature che stanno interessando il territorio ibleo, ha interessato un’ampia porzione di vegetazione, propagandosi rapidamente lungo il costone della collina e rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Con il sopraggiungere della notte, intorno alle 22,30, l’incendio non è ancora stato completamente domato. Restano infatti due fronti ancora attivi, mentre le operazioni di spegnimento sono state sospese a causa dell’oscurità. Sul posto rimane comunque un presidio dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione durante la notte per intervenire tempestivamente in caso di riattivazione delle fiamme.

Le operazioni riprenderanno all’alba, quando sarà nuovamente possibile intervenire in sicurezza sulle aree ancora interessate dal rogo.

L’incendio riporta l’attenzione sull’elevato rischio incendi di queste giornate, caratterizzate da temperature molto elevate e da condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco. Le autorità rinnovano l’invito ai cittadini a mantenere puliti giardini, terreni e aree agricole, eliminando sterpaglie e vegetazione secca, oltre a evitare l’accensione di fuochi e l’utilizzo di fuochi d’artificio, che in questa fase possono rappresentare un grave pericolo.

Nelle prossime ore si valuterà l’evoluzione dei due fronti ancora attivi e l’efficacia delle operazioni che riprenderanno con le prime luci del giorno.

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