Vanina torna a indagare ai piedi dell’Etna: Catania accoglie la seconda stagione della serie tv di Mediaset

Catania riaccende i riflettori sul suo volto più cinematografico: sono ufficialmente partite le riprese della seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, la serie tv Mediaset che ha conquistato il pubblico italiano portando sul piccolo schermo i romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Una produzione firmata Palomar (a Mediawan Company) in coproduzione con RTI, che dopo il successo della prima stagione su Canale 5 e Mediaset Infinity, torna nel capoluogo etneo per girare quattro nuovi film da 100 minuti ciascuno: “L’uomo del porto”, “Il talento del cappellano”, “La carrozza della Santa” e “La banda dei carusi”.

Con la regia affidata ancora una volta a Davide Marengo e Riccardo Mosca, il set sarà attivo per circa quattro mesi e si snoderà tra alcuni dei luoghi simbolo di Catania e angoli più nascosti e poco noti, accuratamente selezionati in collaborazione con l’esperta Carmela Costa, del Gabinetto del Sindaco, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico cittadino.

«Stiamo sostenendo con entusiasmo questa nuova stagione – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – perché Vanina non è solo una fiction: è anche un’occasione concreta per raccontare Catania in una chiave narrativa che coniuga bellezza, mistero e identità».

Le prime scene sono già state girate tra piazza Mazzini e piazza Vincenzo Bellini, ma la troupe farà tappa anche in luoghi iconici come piazza Dante, Castello Ursino, San Nicolò l’Arena, San Francesco Borgia, fino alla Plaia, a Ognina e ai suggestivi scorci del Cimitero monumentale, passando persino per i luoghi legati al culto di Sant’Agata.

A guidare il cast c’è di nuovo Giusy Buscemi nei panni del vicequestore Vanina Guarrasi, affiancata da Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica e Alessandro Lui, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Marchesi.

Una squadra solida, storie avvincenti e una città che non smette mai di stupire: la seconda stagione di Vanina è appena iniziata, ma ha già tutta l’aria di un nuovo successo.

