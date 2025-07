Vandalismo in centro, danneggiato il portone della scuola dell’infanzia Maria Schininà

Nel centro storico di Ragusa, e in particolare nell’area attorno alla scuola statale dell’infanzia Maria Schininà, si registrano alcune problematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano. L’episodio più recente riguarda il danneggiamento del portone d’ingresso dell’istituto scolastico, situato in una zona residenziale della parte alta del centro cittadino.

A seguito di questo episodio, alcuni cittadini hanno segnalato situazioni di disagio persistente, parlando di schiamazzi, consumo di alcolici e uso di sostanze in strada. Le segnalazioni descrivono una presenza costante di comitive giovanili e di atti che inciderebbero sul senso di sicurezza percepita dagli abitanti della zona. In alcune di queste segnalazioni si fa riferimento anche a presunti oggetti atti a offendere, come tirapugni.

Alla luce di questi elementi, si chiede una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale per garantire la manutenzione degli edifici pubblici, in particolare per quanto riguarda il ripristino del portone vandalizzato, e l’eventuale rafforzamento della videosorveglianza e dei controlli da parte della Polizia municipale. La segnalazione è stata presentata dal consigliere comunale Sergio Firrincieli.

