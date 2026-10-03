Vandali in azione a Comiso: danneggiata la piazzetta Norma Cossetto

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Vandali in azione a Comiso. Danneggiata la piazzetta Norma Cossetto, situata nel quartiere di nuova espansione di contrada Mastrella.

È stata distrutta la targa della piazzetta, divelta una delle panchine della piazzetta. È stato anche abbattuto uno dei cartelli della segnaletica stradale e sono stati danneggiati alcuni alberi.

La piazzetta era stata inaugurata quattro anni fa e intitolata alla giovane istriana Norma Cossetto che nel 1943 venne torturata e gettata viva nelle foibe perché rifiutò di unirsi ai partigiani e di rinnegare la sua appartenenza fascista.

Il vicesindaco Giuseppe Alfano ha preannunciato che l’accaduto sarà denunciato alle autorità di Polizia per cercare di individuare i responsabili.

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