Valzer, abiti d’epoca e atmosfera da Bridgerton: il sogno del Gran Ballo delle Rose

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Abiti d’epoca, ventagli, inchini e valzer sotto le luci di una villa storica nella campagna ragusana che per una sera ha cambiato volto, trasformandosi in uno scenario da romanzo ottocentesco. Tra le sale della storica dimora e i giardini immersi nel verde, il “Gran Ballo delle Rose” ha riportato in scena il fascino delle grandi feste aristocratiche, coinvolgendo danzatori e appassionati arrivati da tutta la Sicilia.

La seconda edizione dell’evento si è svolta a Villa Criscione, riunendo le scuole e le associazioni della Compagnia Nazionale di Danza Storica, fondata da Nino Graziano Luca. Una serata fatta di eleganza, arte, cultura ed emozioni condivise, in cui il tema ispirato alla celebre serie Bridgerton ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera.

A organizzare il ballo è stata la CNDS School La Ninfea guidata da Giovanna Tidona, da sempre legata alla Compagnia Nazionale di Danza Storica. Un progetto che punta non soltanto alla valorizzazione della danza e della musica, ma anche alla promozione della Sicilia attraverso il turismo esperienziale e i suoi paesaggi diventati negli ultimi anni set cinematografici di produzioni internazionali.

“La seconda edizione del Ballo delle Rose è stata ancora più magica – ha spiegato Nino Graziano Luca – anche grazie al successo della serie Bridgerton e al lavoro che la Compagnia Nazionale di Danza Storica ha svolto negli anni per i lanci mondiali della serie. Sono felice del successo delle iniziative organizzate dalle sedi siciliane della compagnia: occasioni uniche per condividere gioia, tradizione, voglia di stare insieme e soprattutto generare bellezza”.

Per la serata Giovanna Tidona ha interpretato la regina Carlotta, figura simbolo dell’universo Bridgerton, guidando gli ospiti in un viaggio tra coreografie, costumi e atmosfere d’altri tempi.

“Il Gran Ballo delle Rose nasce nel 2025 – ha raccontato Tidona –. L’anno scorso eravamo all’Infiorata di Noto, mentre quest’anno abbiamo voluto promuovere il paesaggio siciliano. La nostra idea è sviluppare un canale turistico legato ai luoghi della Sicilia scelti come set cinematografici. Noi stessi abbiamo lavorato sui set de I Leoni di Sicilia e ci siamo ispirati a Bridgerton, con coreografie curate dal presidente Nino Graziano Luca”.

Nel corso della serata è stato anche proclamato il “Diamante della stagione”. Nella veste della regina Carlotta, Giovanna Tidona ha assegnato il riconoscimento a Giusy Abbadessa, insegnante di danze storiche di Catania, premiandone gentilezza, garbo, competenza, impegno e studio, valori considerati pienamente rappresentativi dello stile della Compagnia Nazionale di Danza Storica.

Foto tratta da Teleone

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