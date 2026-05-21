A Marina di Ragusa è bufera sui parcheggi a pagamento: tariffe giudicate troppo alte e ai residenti chi ci pensa?

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A Marina di Ragusa si accende il dibattito sulla decisione dell’amministrazione comunale di introdurre la sosta a pagamento anche nell’area di piazza Padre Pio (nota anche come piazza Rabito), a pochi passi dal litorale.

Una misura pensata per favorire la rotazione delle auto nelle zone più vicine al mare, ma che sta già sollevando perplessità tra residenti e operatori commerciali della zona.

La tariffa prevista, pari a 1,50 euro l’ora, viene infatti considerata da più parti particolarmente elevata, soprattutto in assenza di pass dedicati o stalli riservati per chi vive o lavora stabilmente nell’area.

Secondo le criticità emerse, il rischio è quello di trasformare la sosta quotidiana in un costo eccessivo per chi non ha alternative di parcheggio, con possibili ricadute anche sulle attività commerciali della zona. A sollevare la questione i consiglieri Bennardo, Caruso e Mauro.

Le criticità della nuova misura

La scelta di introdurre la sosta a pagamento viene giudicata come uno strumento utile per garantire una maggiore turnazione dei veicoli, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Tuttavia, il tema centrale del confronto riguarda le misure di accompagnamento. In particolare, viene sottolineata la necessità di prevedere soluzioni concrete per tutelare residenti e operatori economici, che rischiano di essere penalizzati dalla nuova organizzazione degli spazi.

Anche sul fronte turistico emergono dubbi: in una fase in cui molte località puntano a incentivare presenze e consumi, l’introduzione di tariffe considerate elevate potrebbe risultare poco competitiva rispetto ad altre destinazioni balneari.

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