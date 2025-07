“Vai col Bus”: dal Libero Consorzio 15 mila euro a Comune per la sicurezza dei giovani nei weekend estivi

Arriva una risposta concreta per la sicurezza dei giovani nei weekend estivi: il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa ha stanziato un contributo di 15 mila euro per ciascun Comune della provincia per l’attivazione del progetto “Vai col Bus. Insieme in sicurezza”.

L’iniziativa, fortemente voluta dai consiglieri Peppe Dimartino e Angelo Galifi, ha ottenuto l’approvazione unanime dell’intero consiglio provinciale e il pieno sostegno della presidente Maria Rita Schembari, che ne sottolinea l’urgenza e la visione: “È un progetto che nasce per tutelare la vita dei nostri ragazzi, offrendo loro un’alternativa sicura e gratuita all’uso dell’automobile nelle ore notturne, soprattutto quando i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza si moltiplicano”.

L’obiettivo è essere operativi già dai primi weekend di agosto, ma ogni Comune avrà la possibilità di adattare il calendario in base alle proprie esigenze e agli eventi programmati anche per il mese di settembre.

I fondi serviranno a coprire i costi di trasporto con navette notturne, che collegheranno i principali luoghi della movida con le aree urbane, favorendo rientri sicuri e controllati. “È un investimento in prevenzione, non solo un servizio di trasporto”, ha aggiunto Schembari. “Un modo per dimostrare che le istituzioni sono vicine ai giovani, non solo con le parole ma con azioni concrete”.

La macchina amministrativa è già in moto: le linee guida saranno ufficializzate dagli uffici nei prossimi giorni, in attesa dell’approvazione delle variazioni di bilancio previste il 31 luglio, che renderanno pienamente operativa la dotazione finanziaria.

© Riproduzione riservata