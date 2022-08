Vacanze in Egitto: di cosa ho bisogno?

Molti viaggiatori sognano di visitare l’Egitto almeno una volta nella loro vita. Un viaggio in questo Paese affascinante è assolutamente da consigliare sia per il clima piacevole, sia per i tanti luoghi di interesse da scoprire. Ecco alcuni consigli per pianificare al meglio un viaggio in Egitto.

È sempre consigliabile informarsi in maniera preventiva sul Paese che si desidera visitare. Può essere importante, ad esempio, conoscere le norme e le usanze locali, sapere quale lingua si parla e quale valuta si usa, o ancora sapere con sicurezza se l’acqua dei rubinetti è potabile o meno. Oltre a tutte queste informazioni, è importante preparare prima del viaggio tutti i documenti necessari, tra cui il visto Egitto.

Il Cairo, le piramidi e il deserto

Il sogno di molti turisti che si recano in Egitto è quello di visitare la famosa Piramide di Cheope, vedere la Sfinge e attraversare le sabbie del deserto sul dorso di un cammello o di un dromedario. Ma naturalmente, la terra dei faraoni ha molto altro da offrire. Molti viaggiatori si recano nelle località balneari in prossimità del Mar Rosso, a Hurghada o a Sharm el-Sheikh, particolarmente apprezzate dai subacquei per il loro mondo sottomarino mozzafiato.

C’è quindi molto da vedere e da fare nella terra di Cleopatra. Al fine di evitare sorprese spiacevoli durante il viaggio, si consiglia di prepararsi bene in anticipo. Ad esempio, è utile sapere che i viaggiatori italiani diretti in Egitto hanno bisogno di un visto. Questo vale sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari. Quale variante del visto sia necessaria dipende dalla finalità del viaggio. Se desideri recarti nel Paese per motivi turistici o per fare visita a familiari e/o amici, puoi richiedere il visto online. Altri visti per l’Egitto vanno richiesti al consolato egiziano.

Richiesta del visto Egitto online

Ci sono alcuni requisiti per il visto Egitto che devono essere soddisfatti per poter ottenere questa autorizzazione di viaggio. Alcuni di questi requisiti sono elencati qui sotto:

I viaggiatori devono essere in possesso di un passaporto che resti valido per almeno sei mesi a partire dalla data di arrivo in Egitto.

Al momento della richiesta di visto, i viaggiatori devono essere a conoscenza di almeno un indirizzo di pernottamento in Egitto.

I viaggiatori che si recano in Egitto per fare visita a familiari e/o amici devono essere in grado di esibire una lettera di invito.

All’arrivo in Egitto, i viaggiatori devono poter esibire tutti i biglietti di eventuali altri voli e crociere.

La validità del visto Egitto

Il visto Egitto è disponibile in due diverse tipologie. È possibile richiedere un visto a ingresso unico (“single entry”) o un visto per ingressi multipli (“multiple entry”). Entrambe le varianti del visto hanno una validità di 90 giorni e permettono di rimanere in Egitto per un massimo di 30 giorni. Con un visto per ingressi multipli si possono effettuare più viaggi in Egitto e rimanere nel Paese fino a 30 giorni per visita. Il visto a ingresso unico, invece, permette di effettuare un solo viaggio in Egitto, che può durare fino a 30 giorni.

Tempi di trattamento e di rilascio

La richiesta di visto Egitto online può essere presentata in qualsiasi momento, ma verrà elaborata solo 30 giorni prima della data di arrivo nel Paese prevista. È possibile presentare la propria richiesta anche se non si è ancora prenotato un biglietto aereo. Tuttavia, i viaggiatori devono essere in grado di dimostrare di aver prenotato un alloggio per almeno un pernottamento.

Se il visto viene richiesto poco prima della partenza, è utile considerare che sono necessari in media 10 giorni prima che venga concesso. Se il tempo a disposizione prima del viaggio è troppo breve, i viaggiatori possono scegliere di presentare una domanda urgente. Non è possibile avere la garanzia che il visto venga elaborato in tempo, ma nella maggior parte dei casi le richieste urgenti permettono di ricevere il visto entro 5 giorni.

