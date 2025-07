Vacanze e recupero fisico. Una camminata per tenersi in forza

Ma quando è utile camminare? Ci sono regole ben precise? Una regola c’è ed è l’ascolto del proprio corpo. E’ lui che indica i parametri di riposo e di sforzo fisico. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la camminata aiuta a combattere l’obesità riducendo anche la sedentarietà. E c’è di più. Sempre secondo l’OMS arriva l’indicazione che “camminare per 30 minuti o andare in bicicletta per 20 minuti quasi ogni giorno riduce il rischio di mortalità di almeno il 10 per cento” e che la passeggiata a piedi o l’uso della bicicletta possono contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico. Camminare, perchè? Nel caso in cui si sente il bisogno di avere più energie, la passeggiata ideale è quella che si fa la mattina quando il corpo è esposto alla luce naturale del sole che aiuta a tenere in regola l’orologio del corpo ed aiuta a dormire nel caso in cui se ne sente la necessità. Prima di iniziare la camminata è utile, nel caso si dovessero avere problemi di diabete, ingerire del cibo.

Una passeggiata a metà giornata?

Farla dopo aver consumato il pranzo è l’ideale perchè aiuta a migliorare la digestione e la produttività sul lavoro. Ritagliarsi, quindi, nella pausa pranzo una finestra tutta per sé per fare una passeggiata dai dieci ai trenta minuti è auspicabile. Non a caso nei pressi degli uffici si incontrano gruppetti di persone rappresentati da colleghi che, dopo aver consumato il pranzo, decidono di fare una camminata, veloce e non.

Fine giornata con passeggiata serale?

Per chi sente la necessità di rilassarsi una tranquilla passeggiata serale è l’ideale: è un toccasana per lo stress ed è capace anche di migliorare il sonno. Quindi a fine serata ci sta una bella passeggiata di un’ora o due ore in piena tranquillità destinata a godersi la bellezza dei luoghi in cui si sceglie di rilassarsi ed a ritemprare l’organismo prima di andare a letto e godersi il riposo della notte.

