Va a fuoco un’auto sulla Pozzallo-Modica

A fuoco un’auto sulla Pozzallo-Modica nel pomeriggio di ieri, 25 luglio. Il caldo torrido di questi giorni ha provocato, molto probabilmente, un corto circuito. Per fortuna, l’automobilista, che era alla guida del mezzo, si è accorto in tempo dell’incendio ed è riuscito a scendere dall’auto. Le fiamme, infatti, si sono sprigionate dal vano motore mentre l’auto è in marcia. Dopo aver accostato, l’auto si è incendiata nel giro di pochi minuti.

LE ALTE TEMPERATURE E L’INCENDIO DEI MEZZI MECCANICI

Non è la prima volta, infatti, che alcuni mezzi meccanici vengono interessati da incendi “spontanei” proprio a causa delle alte temperature, dato che in genere non sono progettati per funzionare a 48 gradi all’ombra. L’incendio di un’auto è molto più frequente d’estate con il clima torrido. Le temperature elevate, infatti, possono innescare un incendio in presenza di difetti e anomalie. Ma a volte gli incendi si registrano anche sulle auto ferme, con le fiamme che si sviluppano mentre sono in sosta e con motore spento.

CALDO TORRIDO IN DIMINUZIONE

Una buona notizia, comunque, è in arrivo in queste ore. A partire da stasera, infatti, è previsto un cambiamento delle temperature che dovrebbero scendere nei prossimi giorni anche di una decina di gradi. L’afa e il caldo di luglio, dunque, tenderanno ad attenuarsi, lasciando temperature decisamente più miti e notti molto più fresche.