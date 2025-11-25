Uomo scomparso dall’ospedale di Modica ritrovato dai Carabinieri

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Ispica hanno rintracciato un uomo scomparso in stato di difficoltà, dopo essersi allontanato dall’Ospedale Maggiore di Modica senza telefono né effetti personali.

La segnalazione era stata presentata dal parroco della Chiesa SS. Annunziata di Ispica, che aveva notato l’assenza dell’uomo, un quarantasettenne senza familiari. Immediatamente è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, con pattuglie impegnate sul territorio e controlli mirati nella zona di interesse.

Grazie alla rapida mobilitazione delle forze dell’ordine e alla capillare presenza sul territorio, l’uomo è stato rintracciato il giorno successivo mentre camminava nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Modica. Dopo le verifiche sanitarie, è stato riaffidato ai Servizi Sociali del Comune di Ispica, che garantiranno la tutela e l’assistenza necessaria.

