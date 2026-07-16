Uomo denudato in strada a Vittoria: video sui social, ma nessuna traccia sul posto

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Un uomo denudato in mezzo alla strada. Con uno sguardo assente, fisso a terra, e i vestiti accanto a lui.

Sarebbe accaduto ieri sera a Vittoria, tra via Cacciatori delle Alpi e via San Martino. Ma il condizionale è d’obbligo perché, a parte un breve video che circola insistentemente sui social, i carabinieri, intervenuti sul posto, non hanno trovato nulla. L’allarme era stato dato telefonicamente, ma nessuna delle forze dell’ordine arrivate sul posto ha trovato alcuna traccia. Nessuna persona, nessun indumento, come se l’uomo che si era denudato si fosse improvvisamente volatilizzato.

Soprattutto non c’era alcun testimone, nessuno che avesse visto qualcosa, nessuno che fosse in qualche modo coinvolto in questa vicenda o che sapesse fornire elementi utili. Nessun crocicchio di curiosi all’angolo della strada, nessuno che ne parlasse.

Forse qualcuno, magari dei familiari, ha subito portato via la persona che si era denudata, in evidente stato di difficoltà.

Ma la calma piatta che aleggiava nella zona, insieme all’assenza di un minimo riscontro, ha fatto pensare anche alla possibilità di una burla. Al momento, però, non ci sono riscontri concreti né nell’una né nell’altra direzione.

E se fosse davvero una burla? Anche questa ipotesi, al momento, non può essere esclusa.

Ricerca fotografica di Franco Assenza

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