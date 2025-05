Un’onda colorata per abbattere i muri dell’intolleranza! Sul Ponte Vecchio a Ragusa

Un’immensa bandiera arcobaleno è stata srotolata oggi pomeriggio sul Ponte Vecchio di Ragusa, simbolo storico di unione tra le due anime della città. L’evento, organizzato da Arcigay e Agedo in occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, ha trasformato il ponte in una passerella di speranza e solidarietà.

La Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, celebrata il 17 maggio, ricorda la storica decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, nel 1990, ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come variante naturale della sessualità umana. Una ricorrenza riconosciuta a livello europeo e ONU, cui le due associazioni hanno voluto dare un segnale tangibile: un’azione di visibilità che unisce generi, orientamenti e identità.

All’appello hanno risposto in centinaia: una folla pacifica, gioiosa e colorata ha aderito al sit‑in sul ponte, portando striscioni e cartelli con slogan contro l’odio. «In un mondo dove ancora si alzano muri contro chi è considerato “altro”, noi scegliamo di stare insieme. Per dire no all’odio, per affermare diritti, dignità e uguaglianza. Per ricordare che l’amore non ha paura», hanno dichiarato gli organizzatori, rilanciando il messaggio di resistenza civile e comunitaria.

’iniziativa non si esaurisce qui. Sabato 23 maggio, nella sede di Arcigay Ragusa, sono in programma due appuntamenti aperti a tutti: dalle 19, una conversazione con Egon Botteghi sul libro Storie di genitori trans*; dalle 20:30, il secondo Pride Out, aperitivo mensile in vista del Ragusa Pride 2025. Un calendario di eventi che punta a mantenere alta l’attenzione sui temi dei diritti e delle libertà civili nella provincia ibla.

Con questo gesto di grande impatto visivo, Arcigay e Agedo hanno dimostrato ancora una volta quanto siano necessarie le azioni collettive per abbattere pregiudizi e discriminazioni, trasformando una struttura storica in un inno alla diversità e all’inclusione. Forza e colore diventano così strumenti di cambiamento, capaci di unire chi ancora divide.

