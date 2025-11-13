Uniti nello sport, uguali nella vita. L’evento sabato a Modica

il Lions Club Modica, insieme ai Lions Club della circoscrizione Ragusa, organizza sabato 15 novembre l’evento:

UNITI NELLO SPORT, UGUALI NELLA VITA

un incontro pubblico sul valore dello sport come strumento di inclusione e crescita per le persone con disabilità, con esibizioni delle squadre paralimpiche di bask-in (Olimpia Ragusa), calcio (Insuperabili Modica) e scherma Conad (Modica).

Alle ore 15.00, presso Palazzo San Domenico, il presidente Marco Giunio De Sanctis (presidente del Comitato Italiano Paralimpico) , insieme a Daniele Garozzo (Vice Presidente Federazione Italiana Scherma) e Giorgio Scarso (Presidente Onorario FIS), incontrerà il Sindaco Maria Monisteri Caschetto e la presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo. A seguire, si terrà l’incontro con i giornalisti.

Ti invitiamo a partecipare per incontrare una delle più autorevoli figure dello sport paralimpico nazionale.

Dalle ore 17.00, presso l’Auditorium Pietro Floridia e piazza Matteotti, si svolgerà l’incontro pubblico e le esibizioni paralimpiche. Sarà presente Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, come da locandina.

L’evento è organizzato dai Lions Club dell’ottava circoscrizione (Ragusa): Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea, Ragusa Monti Iblei, con il patrocinio del Comune di Modica.



