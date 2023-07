Un’anziana alla guida di una vettura cappottata. Illesa

Illesa l’anziana donna che si trovava alla guida di una utilitaria in transito sulla litoranea provinciale Donnalucata-Cava d’Aliga in prossimità di contrada Corvo. Per cause in corso di accertamento la guidatrice avrebbe perso il controllo del mezzo cappottando con la vettura sulla quale viaggiava poco prima di mezzogiorno. La dinamica è stata spettacolare, da fare pensare da una prima ipotesi a seri danni per l’unica occupante dell’auto. Invece nessun danno fisico. Solo danni alla vettura.

All’arrivo del 118 è stato accertato che la donna non aveva riportato né traumi e né ferite. A rilevare la dinamica nell’incidente che si è verificato proprio dopo il dosso di quel tratto di strada sono stati gli agenti della Polizia Locale. Per rimuovere la vettura e per eseguire i rilievi si è avuto un rallentamento della circolazione sulla strada provinciale densamente transitata perché collega le borgate della fascia costiera frequentate da tanti turisti e villeggianti. ricerca fotografica di Franco Assenza