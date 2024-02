Una targa per ricordare Diego Lauria, giovane infermiere del Pronto Soccorso di Vittoria morto un anno fa

Una targa per ricordare Diego Lauria, il giovane infermiere morto lo scorso annoi in un incidente stradale nella zona tra Rosolini e Noto, insieme alla fidanzata, Larissa Venezia.

Diego Lauria, 29 anni, era un infermiere in servizio nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. Anche la fidanzata, Larissa, originaria di Piazza Armerina, lavorava come infermiera nello stesso ospedale “Riccardo Guzzardi”, nel reparto di Pediatria. I due giovani nel fine settimana erano partiti in moto per una gita fuori porta, due giorni di vacanza nella città di Siracusa. Lo scontro che è costato loro la vita si è verificato alle porte di Rosolini, proprio il 17 febbraio. Diego era morto sul colpo, Larissa, in condizioni gravissime, era spirata tre giorni dopo.

L’incidente destò grande eco nella zona e in particolare ad Acate, in quei giorni funestata dalla morte di alcuni giovani. Grande dolore anche tra i colleghi dell’ospedale che conoscevano e stimavano i due giovani professionisti.

A distanza di un anno, una targa è stata apposta all’interno dell’area triage dell’ospedale. La targa è stata scoperta questa mattina dai genitori, Salvatore Lauria e Maria Giovanna Nicosia, alla presenza dei colleghi dell’ospedale, dello zio di Diego, Giovanni Di Natale, della Direzione sanitaria dell’ospedale ed ex sindaco di Acate. Erano presenti anche il fratello Giuseppe e la cognata Pamela, altri parenti, gli amici e i colleghi dell’ospedale che hanno voluto questo momento di ricordo.

Il cappellano dell’ospedale, don Giuseppe Riggio, ha benedetto la targa.

