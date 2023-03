Una scuola di Comiso e una calabrese gemellate sotto il segno della musica

L’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Comiso e l’Istituto Omnicomprensivo Antonino Anile di Pizzo (VV) gemellati nel segno della musica. Il progetto di gemellaggio tra scuole, che ha coinvolti gli alunni dell’indirizzo musicale, prevede l’aggregazione delle due orchestre e dei due cori scolastici e la realizzazione di due concerti, il primo domani, mercoledì 8 marzo alle 18.30 al Teatro Naselli, il secondo ad aprile presso la cittadina calabra.



L’Istituto Pirandello è pronto per accogliere in festa la delegazione ospite, come dichiara la dirigente Veronica Veneziano: “Un progetto ambizioso, un’occasione unica per i nostri alunni non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto da un punto di vista sociale per cui i ragazzi di entrambe le scuole, senza nemmeno conoscersi, condivideranno il linguaggio universale della musica con l’opportunità di confrontarsi e stringere nuovi rapporti”.

UN PROGETTO CHE ERA NEL CASSETTO DA ANNI

“La scuola aveva già in cantiere questo progetto da qualche anno – spiega il docente Salvatore Vaccarella, referente dell’indirizzo musicale – ma purtroppo è rimasto confinato in un cassetto a causa degli eventi legati alla pandemia”.

A dirigere l’orchestra al Teatro Naselli sarà il direttore ospite prof. Francesco Rosabianca.