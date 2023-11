Una raccolta fondi per consentire ad una giovane mamma di poter essere operata. Online è possibile contribuire

Quella che vi raccontiamo è purtroppo una storia non facile, la storia di una giovane mamma, Kahina, che abita a Ragusa. Madre di due figli, molti ragusani la conoscono perché lavora al porto turistico di Marina di Ragusa. Sempre sorridente e sempre disponibile con i clienti, Kahina, o Kay, come la chiamano gli amici e i colleghi, si è purtroppo ammalata. Le è stato diagnosticato il cancro. Ha già subito delle operazioni delicate e molto costose ma non è riuscita a guarire del tutto.

Di recente, invece, si è sottoposta a delle cure in Germania a cui il suo corpo ha iniziato a rispondere. La terapia deve continuare ma è molto costosa. Per questo motivo gli amici e i familiari hanno attivato una raccolta fondi online. Di origine algerina, Kay è sposata ormai da 18 anni con un ragusano. Negli ultimi anni ha cercato di lottare con tutte le forze. Adesso l’appello al buon cuore dei ragusani che potranno sostenerla in questa nuova importante sfida. Ecco come contribuire.

Questa la sua storia clinica e l’appello lanciato dagli amici, mentre qui a seguire c’è il link per poter effettuare le vostre donazioni https://www.gofundme.com/f/kahinas-battle-against-cancer?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

La drammatica storia



Kahina, une figlia, moglie e madre amorevole di 2 bambini, nel settembre 2021 è stato diagnosticato un cancro all’colone, che ha necessitato di un intervento d’urgenza a causa dell’occlusione intestinale. Dopo l’insuccesso, ha subito un’altra operazione, che l’ha lasciata con una stomia per 10 mesi. A novembre 2021 ha effettuato terapia FOLFOX per 6 mesi. Quando questo è stato rimosso, Kay è stata sottoposta a chemioterapia sistemica per prevenire la crescita del tumore, sfortunatamente nel giugno 2022, le metastasi sono cresciute nel suo ovaie, fino a 2,5 kg (cancro allo stadio 4). Ha poi subito un’isterectomia (rimozione delle ovaie) e ha iniziato la radioterapia quando hanno scoperto che il tumore si era diffuso al fegato. Subito dopo, nell’ottobre 2022, Kay ha iniziato un altro tipo di chemioterapia, FOLFIRI, Bevacizumab per prevenire un’ulteriore diffusione del tumore. Le è stato detto che la chemioterapia aveva avuto successo nel maggio 2023 e hanno interrotto il trattamento.

Il quadro clinico

Sfortunatamente Kahina ha avuto una ricaduta nel luglio 2023 , poiché le metastasi si erano diffuse al fegato e al peritoneo (parete addominale). Ha subito un’operazione esplorativa per vedere se un ulteriore intervento chirurgico avrebbe aiutato a rimuovere le metastasi, dove purtroppo hanno scoperto un tumore alla vescica, che ha dovuto essere estratto. Tuttavia, le è stato detto che nessun tipo di intervento chirurgico avrebbe rimosso con successo le metastasi.

La possibile cura all’estero

Dopo molte ricerche, abbiamo trovato una clinica a Burghausen, in Germania, chiamata Medias Klinikum, specializzata in oncologia chirurgica e chemioterapia regionale.

Kahina ha iniziato la chemioterapia regionale per ridurre le metastasi nella speranza di sbarazzarsene. Ciascuna terapia costa Є20.288,47 e finora ha fatto 2 terapie. Ci è stato detto che Kay avrà bisogno di una terza terapia intorno al 7 novembre e potenzialmente ne avrà bisogno di una quarta.

Questo trattamento potrebbe salvare la vita di Kahina e senza il vostro aiuto sara’ impossibile. Saremo grati per qualsiasi donazione .

Per chi volesse aiutarci, le coordinate bancaire (IBAN) del conto intestato a Kahina Erroukerma sono:

IT97F0301503200000005818399 BANCA FINECO

BIC:

FEBIITM1

SWIFT:

FEBIITM2

Da parte della redazione di Ragusaoggi.it un sincero e affettuoso abbraccio.