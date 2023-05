Una piazza di Ragusa sarà intitolata al pittore Salvatore Ferma

Giovedì 25 maggio, alle 11, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di un’area pubblica all’interno del parco Giovanni Paolo II di Ragusa al pittore ragusano Salvatore Ferma.

IL LUOGO



Si chiamerà “Piazza Salvatore Ferma”, in memoria dell’artista nato a Ragusa nel 1913 e morto a Roma nel 1982. Lo spazio pubblico si trova in prossimità di via Natalelli, dove a metà del secolo scorso vi era stata costruita una pista da ballo all’aperto e successivamente, per opera della compagnia petrolifera statunitense Gulf, furono costruiti degli spazi dedicati alle attività sportive.