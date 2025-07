Una gru blocca l’aeroporto di Catania: stop arrivi e partenze

Una gru bloccata ha mandato in tilt uno degli aeroporti più trafficati del Sud Italia. A causa della presenza di un ostacolo lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, lo scalo di Fontanarossa è stato chiuso per ragioni di sicurezza: stop a tutti i voli in partenza e in arrivo.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla SAC, la società che gestisce l’aeroporto etneo, la quale ha spiegato che la sospensione del traffico aereo è stata disposta in coordinamento con Enav ed Enac, per l’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione.

Il problema è riconducibile a una gru utilizzata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per i lavori di prolungamento della pista. L’attrezzatura pesante, usata durante la notte, è rimasta bloccata nell’area esterna dello scalo e non è stato possibile rimuoverla in tempo utile prima della ripresa delle operazioni di volo. Un imprevisto tecnico che ha avuto conseguenze pesantissime.

Secondo fonti aeroportuali, la gru è già stata spostata, ma i voli restano momentaneamente sospesi fino al termine dei controlli di sicurezza. Intanto, la maggior parte dei voli previsti in arrivo è stata dirottata verso gli aeroporti di Palermo e Comiso, con inevitabili disagi per centinaia di passeggeri.

Molti viaggiatori sono rimasti bloccati dentro l’aeroporto, tra code, attese estenuanti e assenza di informazioni chiare. Le compagnie aeree stanno cercando di riorganizzare i voli, ma la situazione resta fluida.

La SAC invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e assicura che i tecnici stanno lavorando “per il pieno ripristino delle attività in totale sicurezza”.

Aggiornamento

E’ tornato operativo l’aeroporto di Catania ‘Fontanarossa’, dove stamattina arrivi e partenze erano state sospese a causa dell’ingombro dovuto alla presenza di una gru impegnata nel cantiere per il prolungamento della pista dello scalo etneo. I voli previsti in arrivo a Catania, stamattina sono stati dirottati sugli aeroporti di Palermo, Lamezia Terme, Comiso; mentre il volo proveniente da New York è atterrato a Roma Fiumicino.

