Una grande gru in corso Mazzini a Scicli. La città si interroga su quale sia la finalità

Un’attrezzatura di grande impatto che è arrivata a Scicli per eseguire un intervento necessario alla realizzazione del progetto di innalzamento del livello della scala in ferro esistente sul cortile interno fra i due edifici scolastici Lipparini e Miccichè. Da alcuni anni questa scala in ferro – con ingresso dalla palestra della scuola Lipparini – porta al primo piano del palazzo Miccichè che si affaccia, nel prospetto principale, su corso Mazzini, ed in quello secondario sul cortile interno. La grande gru sta posizionando, all’interno proprio di questo cortile interno, le lastre in ferro e lamiera che serviranno ad innalzare di un livello la scala antincendio che verrà utilizzata per raggiungere il secondo piano del palazzo Miccichè (attualmente si arriva solo al primo piano). E’ qui che andranno ad essere allocate dodici classi del plesso Lipparini dell’Istituto comprensivo “Giovanni Dantoni”; classi che lasceranno il palazzo che si affaccia su piazza Italia dove presto inizieranno i lavori di rifacimento, di consolidamento e di riqualificazione dell’edificio.

Si apre, così, una delle fasi più attese nell’ambito dei lavori pubblici.

Il finanziamento di 9 milioni di euro per ricostruire il palazzo Lipparini, renderlo a norma per ospitare attività scolastiche e rifare la facciata in “riga” con il tessuto architettonico e storico della piazza Italia. Una f erita che si và a sanare. “L’innalzamento del livello della scala servirà a raggiungere agevolmente il secondo piano del palazzo Miccichè – spiega il sindaco Mario Marino – siamo alle porte di una nuova stagione per questa parte del centro città. Attendiamo l’inizio dei lavori nel palazzo Lipparini da dove dovremo spostare dodici aule per permettere l’avvio dei lavori finanziati per un importo di nove milioni di euro e garantire la continuità didattica. Un progetto unico al quale abbiamo creduto e che gode di un cospicuo finanziamento”.

Foto concessa da I Love Scicli

© Riproduzione riservata