Una autopsia per determinare le cause della morte di Flavio Di Martino

Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte di Flavio Dimartino, il 19enne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 4.15 del mattino dello scorso sabato, 27 dicembre sulla Ragusa – Santa Croce, in contrada Cisternazzi. L’incarico verrà conferito al medico legale Massimiliano Esposito il prossimo 5 gennaio. La Lancia Y a bordo della quale viaggiava il giovane, si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un 21enne che è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni al Giovanni Paolo II. In ordine a quanto accaduto, è probabile venga disposta, nei termini dell’incidente probatorio, una perizia che possa determinare la dinamica dell’incidente. La famiglia del giovane deceduto e il giovane ferito risultano parti offese in una vicenda drammatica che sta devastando entrambi i nuclei famigliari. Il 21enne ferito, indagato come atto dovuto, è rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo. Intanto le autovetture come da prassi sono state sequestrate

