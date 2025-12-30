Home / Cronaca

Una autopsia per determinare le cause della morte di Flavio Di Martino

30 Dic 2025 16:18

Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte di Flavio Dimartino, il 19enne deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 4.15 del mattino dello scorso sabato, 27 dicembre sulla Ragusa – Santa Croce, in contrada Cisternazzi. L’incarico verrà conferito al medico legale Massimiliano Esposito il prossimo 5 gennaio. La Lancia Y a bordo della quale viaggiava il giovane, si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un 21enne che è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni al Giovanni Paolo II. In ordine a quanto accaduto, è probabile venga disposta, nei termini dell’incidente probatorio, una perizia che possa determinare la dinamica dell’incidente. La famiglia del giovane deceduto e il giovane ferito risultano parti offese in una vicenda drammatica che sta devastando entrambi i nuclei famigliari. Il 21enne ferito, indagato come atto dovuto, è rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo. Intanto le autovetture come da prassi sono state sequestrate

