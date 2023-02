Un progetto per la realizzazione di un nuovo polo scolastico: il “Modica Sorda”

Un progetto per realizzare un nuovo polo scolastico, che sarà denominato “Modica Sorda”. Il Libero Consorzio comunale di Ragusa, infatti, ha avviato due bandi di concorso per la progettazione e uno riguarda proprio interventi di riqualificazione urbanistica per la realizzazione di questo complesso.

BANDO, I COSTI

Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, oggetto del concorso, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 10.187.000,00, al netto di I.V.A. e somme a disposizione dell’Amministrazione.

CANTONIERE, IL BANDO

Il secondo bando di concorso riguarda la valorizzazione, riqualificazione e riuso di 35 case cantoniere presenti lungo i tracciati viari provinciali e si propone di proseguire il progetto attivato dall’Anas nel 2016. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, oggetto del concorso, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 2.000.005,00, al netto di I.V.A. e somme a disposizione dell’Amministrazione.

Anche in questo caso, l’ente di viale del Fante ha adottato una procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del Codice.

