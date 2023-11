Un posto vuoto al Teatro Garibaldi. Il Pd di Modica compra abbonamento ma per le donne vittime di violenza

L’iniziativa è targata Pd e viene annunciata a quindici giorni dal 25 novembre, giornata in cui si rafforza in tutta Italia la volontà di combattere un fenomeno dagli esiti devastanti dal punto di vista morale e sociale. E’ proprio in questa data che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha voluto istituire la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il diritto ad essere donna e non essere oggetto di violenza viene troppo violato. In Italia il 31,5 per cento delle donne, di età fra i 16 ed i 70 anni (6 milioni e 788 mila in numero), ha subito violenza fisica o sessuale. Il 68,6 per cento ha lasciato il proprio partner a causa delle violenze subite.

A Modica un’iniziativa che tocca il cuore.

“È una data simbolica e importante. Il fenomeno della violenza sulle donne, che riguarda tutti gli individui, è talmente allarmante per la sua tragica condizione di normalità, che richiede impegno e attenzione costanti, fino a quando il 25 novembre non tornerà a essere un giorno qualunque della nostra esistenza. L’uccisione di una donna, oltre al dolore per chi resta, impoverisce l’umanità: intelligenze, sensibilità, creatività e passioni che si perdono. Sguardi che non incroceremo mai più. Quella Donna la si incontrava a teatro, a scuola, allo stadio. Ora, improvvisamente, la poltrona accanto alla nostra, al cinema, è vuota. Non sentiremo più la sua risata, gli applausi, i suoi sospiri. Questo non possiamo accettarlo – dice il segretario cittadino del Pd di Modica, Salvatore Poidomani – noi non lo accettiamo. È questa la ragione per la quale abbiamo pensato di comprare un abbonamento per la stagione musicale del Teatro Garibaldi. La poltrona rossa che abbiamo scelto rimarrà vuota per tutti e dieci i concerti. Ma lasceremo un segno per ricordare che quel Posto potrebbe essere Occupato da una Donna. Da una delle decine che ogni anno vengono uccise nel nostro paese (ogni ora più di cinque nel mondo). Dalla nostra vicina che urlava allo stadio o cantava ai concerti”.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno dell’associazione Posto Occupato www.postooccupato.org, è stata inserita tra gli eventi programmati in vista della manifestazione provinciale del 25 novembre dal titolo “Ti rissi no”. Sarà presentata domani, 12 novembre alle 17, al Teatro Garibaldi con la simbolica collocazione di una locandina sulla poltrona.