Un passo avanti nella riabilitazione per i neuromotulesi: un nuovo centro a Ragusa

Venerdì 14 marzo, alle ore 16.00, verrà inaugurata la nuova sede del CMSN (Centro Medico Sociale per Neuromotulesi) a Ragusa, in via Dante Alighieri 120, a soli cento metri dalla precedente sede di via Cristoforo Colombo. La nuova struttura, che si estende su un’area di quasi 800 metri quadrati, è stata progettata per offrire un ambiente più ampio e funzionale, in grado di supportare al meglio le attività di recupero e riabilitazione. Tra le novità della nuova sede, vi sono una stanza multisensoriale e un’area esterna attrezzata, che contribuiranno a migliorare l’esperienza degli utenti.

Fondato a Vittoria negli anni ’70, il CMSN (oggi denominato “San Martino”) ha avviato la propria attività il 11 novembre 1980, diventando una delle prime strutture di riabilitazione nel meridione d’Italia. Sin dai suoi inizi, il centro si è caratterizzato per i suoi valori fondanti: l’ispirazione dalla Dottrina sociale della Chiesa, lo spirito di volontariato dei soci fondatori, l’attenzione alla professionalità e all’aggiornamento continuo degli operatori, e l’approccio personalizzato nella cura di ogni assistito, con progetti riabilitativi su misura.

Nel 2018, il CMSN ha inaugurato una nuova sede a Vittoria, in contrada Cicchitto, dotata di una piscina riabilitativa donata dalla famiglia Noè in memoria dei loro figli. La sede di Ragusa è stata aperta nel novembre 2002, e nel 2021 è stata inaugurata anche una sede a Modica. Oggi, con l’apertura della nuova e più grande sede a Ragusa, il CMSN amplia la propria capacità di offrire servizi, con l’obiettivo di raddoppiare il numero degli utenti, che attualmente sono circa 90.

© Riproduzione riservata