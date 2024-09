Un palo pericolante a Sampieri. Dopo la segnalazione, avvolto in una pellicola di plastica

Un palo della luce in cemento, situato tra le vie Monte San Michele e via Arno, nei pressi del lungomare, in evidente stato di degrado. A segnalarne la presenza un nostro attento lettore. Il palo rappresenta una potenziale situazione di pericolo: alto circa 9 metri, si trova in uno stato di degrado, presentando profonde lesioni in più punti, con i ferri interni arrugginiti ed esposti.

La segnalazione

“Ho già effettuato due segnalazioni al numero verde Enel 803500, la prima a luglio e la seconda ad agosto, sottolineando la pericolosità della situazione. Tuttavia, l’unico intervento effettuato finora è stato l’avvolgimento del palo con una pellicola in plastica, una misura che appare del tutto insufficiente per evitare il rischio di un eventuale crollo”, ci spiega il nostro lettore.

È evidente che la soluzione adottata non è adeguata a garantire la sicurezza pubblica.

