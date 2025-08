Un numero per non restare soli: il Comune di Vittoria lancia un servizio di supporto telefonico

Un numero di telefono per non sentirsi soli. A Vittoria l’amministrazione comunale lancia, per tutto il mese di agosto, un’iniziativa concreta per essere accanto alle persone più fragili e vulnerabili della comunità: è attivo il “Telefono di Solidarietà”, un servizio pensato in particolare per gli anziani che vivono in situazioni di isolamento o difficoltà, ma aperto anche a tutti i cittadini che vogliano segnalare situazioni a rischio.

Il numero da contattare è il 335 7553045 ed è attivo dal 1° al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. A rispondere sono direttamente gli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria, appositamente formati per offrire ascolto, orientamento e supporto umano e professionale.

Il servizio ha tre principali obiettivi:

offrire un punto di ascolto e vicinanza a chi si sente solo o ha bisogno di parlare;

fornire informazioni utili su servizi, opportunità e risorse attive sul territorio;

raccogliere segnalazioni di situazioni di disagio o bisogno, anche da parte di familiari o vicini.

Non si tratta di un servizio medico o di emergenza: in caso di necessità sanitarie urgenti, resta sempre valido il numero unico 112. Ma in tutti quei casi in cui serve qualcuno che ascolti, che orienti, che aiuti a capire a chi rivolgersi, il Telefono di Solidarietà rappresenta un punto di riferimento.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che ribadisce l’impegno a non lasciare indietro nessuno, soprattutto nei mesi estivi, quando la solitudine può farsi più pesante. Il sindaco Francesco Aiello e l’assessora ai Servizi Sociali Francesca Corbino hanno espresso apprezzamento per l’impegno degli operatori e rivolto un appello alla cittadinanza: segnalare senza timore le situazioni che richiedono attenzione e cura.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai numeri 0932 514216 – 514290, o via email all’indirizzo ufficiostampa@comunevittoria-rg.it.

© Riproduzione riservata