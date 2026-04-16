Ragusa potenzia i servizi sociali: nuovo presidio nel cuore della città per le fasce più fragili

Ragusa rafforza la propria rete di assistenza con un intervento concreto rivolto ai cittadini più vulnerabili. A partire da venerdì 17 aprile 2026, il Settore Servizi Sociali del Comune attiverà in via sperimentale un secondo presidio di Segretariato Sociale nel centro storico, all’interno del centro Servizi di contrasto alla povertà “Stazioni di Posta”, in via Gen. Armando Diaz 27.

Un passo significativo verso una maggiore prossimità tra istituzioni e comunità, pensato per rendere più accessibili i servizi e intercettare con tempestività i bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

Un nuovo punto di riferimento sociale nel centro storico

Il nuovo presidio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, esclusi i giorni festivi. La scelta della sede non è casuale: collocato nel cuore della città, il servizio mira a raggiungere un’utenza ampia e spesso in difficoltà nell’accesso ai canali tradizionali.

L’attivazione del Segretariato Sociale presso le “Stazioni di Posta” rappresenta un tassello fondamentale nella strategia dell’Amministrazione Comunale per potenziare le attività di ascolto, accoglienza e orientamento. Un presidio che non si limita all’assistenza, ma che punta a costruire relazioni, fiducia e percorsi personalizzati di supporto.

Come accedere al servizio

I cittadini potranno rivolgersi direttamente al nuovo presidio negli orari di apertura oppure richiedere informazioni contattando i numeri dedicati 0932 676851 e 0932 676852. È inoltre disponibile l’indirizzo email servizi.sociali@comune.ragusa.it per richieste e orientamento.

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