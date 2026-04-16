L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni […]
Una via o una piazza di Comiso sarà intitolata ad Alfonso Giordano, presidente del maxiprocesso di Palermo
16 Apr 2026 15:38
Una via o una piazza di Comiso saranno intitolati ad Alfonso Giordano, il presidente del maxiprocesso di Palermo che portò alla condanna di numerosi imputati ritenuti affiliarti a Cosa Nostra e responsabili di vari delitti.
Il processo, celebrato nell’aula bunker dell’Ucciardone, allestita per l’occasione, iniziò il 10 febbraio 1986 e si concluse quasi due anni dopo, il 16 dicembre 1987. A presiedere la Corte d’assise, dopo il rifiuto di vari magistrati, fu chiamato Alfonso Giordano.
Il consiglio comunale di Comiso ha deciso di intitolare un luogo pubblico a Giordano. La proposta, presentata in consiglio da Salvo Liuzzo, sottoscritta anche dai consiglieri di Pd e Lista Spiga ed è stata approvata all’unanimità.
© Riproduzione riservata