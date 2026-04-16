Una via o una piazza di Comiso sarà intitolata ad Alfonso Giordano, presidente del maxiprocesso di Palermo

Una via o una piazza di Comiso saranno intitolati ad Alfonso Giordano, il presidente del maxiprocesso di Palermo che portò alla condanna di numerosi imputati ritenuti affiliarti a Cosa Nostra e responsabili di vari delitti.

Il processo, celebrato nell’aula bunker dell’Ucciardone, allestita per l’occasione, iniziò il 10 febbraio 1986 e si concluse quasi due anni dopo, il 16 dicembre 1987. A presiedere la Corte d’assise, dopo il rifiuto di vari magistrati, fu chiamato Alfonso Giordano.

Il consiglio comunale di Comiso ha deciso di intitolare un luogo pubblico a Giordano. La proposta, presentata in consiglio da Salvo Liuzzo, sottoscritta anche dai consiglieri di Pd e Lista Spiga ed è stata approvata all’unanimità.

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