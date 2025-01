Un morto a Ispica: casa invasa da fumo

Le notizie sono ancora frammentarie ma un uomo di 79 anni è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via dello Zafferano a Santa Maria del Focallo, Ispica.

La casa era invasa dal fumo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare

notizia in aggiornamento – foto di repertorio

