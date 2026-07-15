Un medico modicano protagonista della medicina mondiale: Giuseppe Maltese tra le eccellenze premiate ai Ragusani nel Mondo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La storia di un talento nato nella provincia di Ragusa e arrivato ai vertici della ricerca medica internazionale sarà protagonista della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma sabato 25 luglio in piazza Libertà a Ragusa.

Tra le personalità che riceveranno il prestigioso riconoscimento figura il professor Giuseppe Maltese, medico originario di Modica, oggi specialista nel Regno Unito in Diabetologia, Endocrinologia e Geriatria, docente universitario e ricercatore impegnato nello studio delle malattie metaboliche e dei processi legati all’invecchiamento.

Una carriera costruita tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti, caratterizzata da ricerca, assistenza ai pazienti e formazione delle nuove generazioni di medici.

Da Modica a Londra: una carriera tra clinica, ricerca e università

Giuseppe Maltese è oggi specialista presso gli Ospedali Universitari Epsom and St Helier in Inghilterra e Professore Associato alla School of Medicine del King’s College London, una delle istituzioni accademiche più prestigiose a livello internazionale.

Il suo lavoro unisce tre dimensioni fondamentali della medicina moderna: attività clinica, ricerca scientifica e formazione universitaria. Il principale ambito di interesse riguarda il rapporto tra diabete, fragilità, invecchiamento e multimorbidità, con particolare attenzione alle nuove tecnologie applicate alla cura delle persone anziane.

Dopo la specializzazione in Medicina Geriatrica all’Università degli Studi di Messina, Maltese ha proseguito il proprio percorso professionale a Londra, dove si è formato in Diabetologia ed Endocrinologia presso strutture di eccellenza come Guy’s and St Thomas’ e St George’s.

Ha inoltre conseguito un Dottorato di Ricerca in Ageing: Demography, Biology and Clinical Sciences presso la University of Cincinnati, negli Stati Uniti.

Riconoscimenti internazionali per un medico siciliano d’eccellenza

Nel corso della sua carriera il professor Maltese ha ricevuto numerosi riconoscimenti che testimoniano il valore del suo percorso professionale.

È Fellow del Royal College of Physicians di Londra, titolo attribuito ai medici che si distinguono per qualità clinica, contributo scientifico e capacità di leadership nel settore sanitario.

È inoltre Fellow della Higher Education Academy, riconoscimento dedicato all’impegno nella formazione universitaria e nell’innovazione dell’insegnamento medico.

Attualmente ricopre anche il ruolo di esperto nell’area geriatrica presso la European Medicines Agency (EMA) ed è componente dell’External Advisory Board di Ageing Research del King’s College London, contribuendo allo sviluppo delle strategie di ricerca dedicate all’invecchiamento.

Dalla ricerca sul diabete alla tutela delle persone anziane

Nel 2021 Giuseppe Maltese è stato selezionato nel Regno Unito tra i venti Diabetes UK Clinical Champions, entrando in un programma nazionale di leadership della durata di tre anni.

Durante questa esperienza ha coordinato un progetto dedicato al miglioramento della gestione del diabete nelle persone anziane ospitate nelle strutture assistenziali a lungo termine, affrontando una delle sfide più rilevanti della medicina contemporanea: garantire cure efficaci a una popolazione sempre più longeva e complessa.

La sua attività scientifica comprende ricerca sperimentale, clinica e traslazionale. È principal investigator di studi clinici sull’utilizzo delle nuove tecnologie nel trattamento del diabete e ha collaborato come co-investigator a numerosi progetti internazionali.

Con oltre novanta pubblicazioni scientifiche su riviste specialistiche di prestigio mondiale, continua inoltre a dedicarsi alla formazione di studenti di medicina, specializzandi, medici di medicina generale e professionisti sanitari.

Il contributo alla medicina del futuro

Il lavoro del professor Maltese si concentra oggi su una domanda centrale per la sanità mondiale: come favorire un invecchiamento sano nelle persone che convivono con il diabete.

Nel 2025 il medico modicano è stato intervistato dalla rivista Panorama in relazione a uno studio pubblicato su The Lancet Diabetes & Endocrinology, dedicato alla possibile relazione tra diabete di tipo 2 a insorgenza precoce e fragilità, uno dei temi emergenti della diabetologia moderna.

Una ricerca che conferma quanto la prevenzione e la personalizzazione delle cure siano elementi fondamentali per affrontare le sfide sanitarie del futuro.

© Riproduzione riservata