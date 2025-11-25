Un incidente stradale, poi il furto del motorino: la disavventura di un ragazzo a Comiso

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze e il furto di un motorino. L’increscioso episodio si è verificato domenica a Comiso.

A Raccontarlo è la madre del ragazzo che sceglie le sue pagine social per far sapere a tutti cosa è accaduto. “Mio figlio verso le 13,30 ha avuto un incidente a Comiso con il motore in via Principe di Piemonte, di fronte la chiesa Sacro Cuore”. Sono stati chiamati i soccorsi e i genitori sono saliti in ambulanza con lui perché il ragazzino è minorenne. Il padre sposta il motorino e lo parcheggia poco distante, in attesa di riprenderlo. “Verso le 14,45 mio marito è andato per prendere il motore e non l’abbiamo trovato: è stato rubato tra le 14,15 e le 14,45 circa”.

La madre lancia un appello. Chiede a chi ha rubato di restituirlo. “Chiedo a quella persona che ha rubato il motore di farcelo riavere. Già abbiamo avuto la preoccupazione per l’incidente, in più non aver trovato neanche il motore! Mettetevi nei panni di mio figlio”.

La donna spera che chi ha rubato ascolti la sua coscienza e restituisca il motorino, che in qualche modo lo faccia ritrovare.

La famiglia ha denunciato l’accaduto. Ora potranno essere le telecamere di videosorveglianza, situate anche nelle strade vicine, a permettere agli inquirenti di individuare i responsabili. Lasciando però accesa la speranza che qualcuno decida do agire diversamente e di restituire il motorino. Sarebbe una gioia per il ragazzo che intanto affronta il difficile periodo della convalescenza.

