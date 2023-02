Un impianto sportivo coperto per volley, basket e scherma a Ragusa. Ecco il progetto

Un impianto sportivo multifunzionale al coperto nascerà in contrada Selvaggio a Ragusa. L’impianto sarà utilizzato principalmente per la pratica del volley, del basket e della scherma. L’ha voluto il Comune di Ragusa e c’è già pubblicata una manifestazione di interesse per le imprese. L’impianto sportivo multifunzionale rappresenterà una grande opportunità per gli appassionati di volley, basket e scherma, ma anche per chiunque voglia praticare sport al coperto.

Sport tutto l’anno

La struttura consentirà di allenarsi e di disputare partite in qualsiasi momento dell’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne.

L’impianto sportivo multifunzionale sarà situato a contrada Selvaggio, una zona strategica e facilmente raggiungibile dalla città. Sarà una struttura moderna e innovativa, dotata di tutte le attrezzature necessarie per la pratica del volley, del basket e della scherma.

Più sport per tutti

La realizzazione di un’opera di questo genere rappresenta una grande occasione per la città di Ragusa, che avrà a disposizione una struttura sportiva all’avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di sport. La costruzione dell’impianto sportivo multifunzionale sarà inoltre un’opportunità per lo sviluppo dell’occupazione e dell’economia locale.

In conclusione, l’indagine di mercato per la costruzione di un impianto sportivo multifunzionale a Ragusa rappresenta un’ottima notizia per gli appassionati di sport e per la città stessa, che potrà contare su una struttura moderna e all’avanguardia per la pratica del volley, del basket e della scherma al coperto.

foto di repertorio