Un gesto per la cultura: 25 nuovi volumi alla Biblioteca comunale di Vittoria

Un importante gesto a sostegno della cultura e della conoscenza arriva dal Rotary Club Vittoria, che ha donato alla Biblioteca Comunale “Angelo Alfieri” una preziosa collezione di 25 volumi, destinata ad arricchire il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza.

La donazione comprende opere di grande valore culturale che spaziano dalla storia alle tradizioni popolari, dalle bellezze naturali e paesaggistiche della Sicilia fino a Malta, includendo anche volumi dedicati ai tesori archeologici e alla città maltese. Una scelta non casuale, che tiene conto del fatto che il Distretto Rotary di riferimento comprende, a livello nazionale, i territori di Vittoria e Malta, rafforzando così un legame culturale e istituzionale che supera i confini geografici.

A promuovere l’iniziativa è stata la presidente del Rotary Club Vittoria, Flora Salerno, che ha voluto sottolineare il valore della cultura come strumento di crescita collettiva, condivisione e arricchimento per l’intera comunità.

All’incontro ufficiale di consegna dei volumi erano presenti l’assessore alla Cultura Arturo Barbante e la dirigente del Settore Cultura Virna Mandarà, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il ruolo centrale della biblioteca come presidio culturale della città.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco Francesco Aiello, che ha espresso la gratitudine dell’intera Amministrazione comunale.

