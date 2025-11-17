Un ferito nell’incidente sulla provinciale Modica-Scicli. Scontro fra uno scooter ed un Suv

Il ferito è un uomo di 75 anni, modicano, che viaggiava a bordo del suo scooter in direzione di Modica. L’autovettura coinvolta nell’impatto era guidata da un anziano di 81 anni che non ha subito danni fisici. L’incidente sul rettilineo, teatro di ripetuti incidente stradali in prossimità dell’area di servizio di contrada Spana, dopo l’ora di pranzo di oggi per cause tutte da accertare.

A rilevare la dinamica gli agenti della Polizia Locale del comando di Scicli. Le condizioni del settantacinquenne, rimasto ferito nell’incidente, non destano preoccupazione. Al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri dove è stato trasferito, dal luogo dell’incidente, è stato sottosto a tutte le indagini cliniche di routine per escludere gravi traumi.

