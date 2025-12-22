“Un dono che scalda il cuore”, a Ragusa un Natale di condivisione e speranza ai Salesiani

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, dell’educazione e della gioia dei più piccoli. È questo lo spirito di “Un dono che scalda il cuore”, l’evento promosso dall’Oratorio Salesiano di Ragusa e inserito nel progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, realizzato con il sostegno della Regione Siciliana per rafforzare l’offerta educativa a beneficio del quartiere e dell’intera comunità cittadina.

L’iniziativa, realizzata in partnership con il Comune di Ragusa, si svolgerà martedì 23 dicembre alle ore 16.00 presso il Teatro Don Bosco e rappresenta un importante momento di animazione educativa e sociale nel periodo natalizio.

Il programma prevede l’avvio con un cineforum educativo a tema natalizio, pensato come occasione di riflessione, sogno e condivisione per bambini e famiglie. A seguire, il momento più atteso: la consegna dei doni, raccolti nei giorni precedenti in diversi punti della città grazie alla collaborazione attiva degli Scout FSE e di Vo.Cri., protagonisti di una sinergia solidale che ha reso possibile l’iniziativa.

«Lo sguardo gioioso e il sorriso felice dei bambini davanti a un dono non hanno prezzo: sono il segno più bello di una comunità che sa farsi dono. È il frutto concreto della collaborazione e della solidarietà dei ragusani, capaci di trasformare l’attenzione verso gli altri in speranza condivisa», sottolinea don Enrico Frusteri, direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.

