Un cartello colorito e minaccioso. Lotta contro i rifiuti di un cittadino di Chiaramonte Gulfi

La cortesia non paga. Si passa alle maniere forti. Cartello contro i rifiuti a Chiaramonte Gulfi per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Partendo dalla base. Stanco di subire l’abbandono dei rifiuti nel proprio terreno un cittadino di Chiaramonte Gulfi ha pensato di ricorrere a una protesta più plateale.

Quasi una minaccia.

Un cartello situato su uno dei tornanti della strada provincia Comiso – Chiaramonte avvisa gli automobilisti. “Hai rotto il ca…o! Smetti di lanciare spazzatura e bottiglie!” Sono gli stessi tornanti resi famosi dalla

“Salita Monti Iblei”, la più antica e celebre cronoscalata di Sicilia. Lungo questi tornanti, all’altezza di un

grande curvone, era facile per gli automobilisti o per chi sedeva sul secondo sedile anteriore, sporgere il

braccio e lanciare al volo bottiglie e rifiuti. Per anni, il proprietario è stato costretto a ripulire, nonostante

un timido e gentile cartello invitasse comunque a non abbandonare i rifiuti. Tutti facevano orecchie da

mercante e la spazzatura si accumulava! Ora il proprietario ha deciso di alzare i toni. E lo fa con uno

striscione che non passa certo inosservato, posizionato lungo la recinzione del terreno. I risultati ? Per ora sono buoni. Il terreno, almeno per ora, è rimasto pulito. Uomo avvisato …

