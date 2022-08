Un bambino è stato investito a Donnalucata mentre attraversava la strada

Un bambino di 6 anni è stato investito da un’autovettura in transito in viale della Repubblica a Donnalucata. Il bambino era insieme ad alcuni coetanei stava attraversando la strada. Per cause in via di accertamento sembra che il conducente dell’automobile non sia riuscito ad evitare l’impatto e a colpire dunque il bambino che ha accusato un duro colpo alla schiena. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un’autoambulanza del 118 per il trasporto immediato in ospedale dove per fortuna le condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione. Sono in corso altre verifiche anche se diventa necessario intervenire su questa strada che è stata anche di recente teatro di altri incidenti stradali. L’incidente è avvenuto stamani. foto di repertorio

