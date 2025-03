“Un angelo strappato troppo presto alla vita”: è Josephine Leotta, volontaria di protezione civile, la vittima dell’incidente sulla Catania-Siracusa

E’ Josepine Leotta, 24 anni, di Belpasso, la vittima del tragico incidente che si è verificato stamani lungo l’autostrada Catania-Siracusa. La giovane si trovava a bordo di una Toyota Aygo, coinvolta in un tamponamento a catena tra tre auto e due mezzi pesanti. L’impatto devastante ha schiacciato l’auto tra due camion, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania e una squadra del distaccamento di Lentini, che hanno estratto il corpo della giovane dall’abitacolo e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Josephine Leotta ha profondamente colpito la comunità di Belpasso, suo paese d’origine. Il sindaco Carlo Caputo, in un post su Facebook, ha espresso il proprio dolore: “Con profonda tristezza e incredulità ho appreso la terribile notizia del decesso di Josephine Leotta, una giovane belpassese di soli 24 anni morta in un drammatico incidente stradale. Una giovane al servizio della comunità, che aveva donato il suo tempo e impegno prima come scout e ora come volontaria del gruppo di Protezione Civile. In questo momento di dolore, desidero esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione, le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Josephine”.

Le bacheche social si sono riempite di messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e concittadini, che ricordano Josephine come una ragazza solare, altruista e appassionata.

Chi era Josephine Leotta

Josephine era una studentessa di Architettura e Patrimonio Culturale presso la Struttura Didattica Speciale di Siracusa. Aveva una forte passione per la fotografia, che condivideva sui suoi profili social, e faceva parte del gruppo scout. Il suo impegno nel volontariato l’aveva portata a entrare nella Protezione Civile, dove offriva il proprio aiuto alla comunità. Anche il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della giovane tramite il direttore regionale, Salvo Cocina: “Un angelo strappato troppo presto alla vita”.

