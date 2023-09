Un Albo di tutte le forme associative esistenti sul territorio di Modica

Da soli non si va lontani. Anzi il confronto e la sussidiarietà porta a creare momenti di promozione per un territorio. La giunta Monisteri ha deciso di avviare questo nuovo percorso cercando di reperire soggetti ed associazioni che possono essere di grande importanza ed utilità per la promozione socio-economica e culturale della città e della sua comunità. Lo ha fatto approvando un atto deliberativo contenente anche l’avviso pubblico di ricerca di queste realtà esterne a palazzo San Domenico.

Il principio di sussidiarietà orizzontale nella Costituzione italiana.

Previsto, infatti, che i cittadini, singoli od associati, possono offrire la loro collaborazione ad attività di interesse generale. “Rientra nel nostro programma ma anche nella volontà di questa Amministrazione dare attuazione a questo principio costituzionale valorizzando le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, sindavali, religiose, e di altra forma costituite spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi riconoscendone il ruolo attivo e propositivo e sostenendone l’attività ed integrandone l’azione anche mediante la stipula di apposite convenzioni – spiega il sindaco Maria Monisteri – c’è un’esigenza, sempre più attuale, che il Comune di Modica e le sue strutture possano giovarsi della collaborazione di ogni forma associativa per realizzare gli obiettivi e gli interessi di carattere generale che tale sinergia può garantire con maggiore puntualità ed aderenza agli interessi della comunità di cui l’associazionismo in genere è più diretto ed immediato interprete”.

Cosa fare?

Ogni associazione presente sul territorio di Modica potrà presentare la propria adesione al progetto offrendo la propria disponibilità a collaborare con l’ente nella realizzazione di attività ed iniziative che ricadono nella sfera comunale. Verrà formato un albo delle forme associative che aderiscono all’iniziativa e che potranno partecipare alle attività di programmazione nei diversi ambiti del territorio.