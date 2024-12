Ultimati i lavori di messa in sicurezza del torrente Fiumara Modica-Scicli

Stanno per essere ultimati i lavori di messa in sicurezza del torrente Modica-Scicli, noto anche come la Fiumara, all’altezza di contrada Fontanelle. Questo intervento si inserisce in un progetto di protezione contro i rischi di esondazione, con particolare attenzione alle problematiche emerse a seguito dei danni causati dall’alluvione del gennaio 2017.

Sopralluogo del Sindaco e dell’Assessore

Nei giorni scorsi, il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno effettuato un sopralluogo lungo l’alveo del torrente, verificando i progressi dei lavori. Durante il sopralluogo, sono state osservate le gabbionate, strutture che saranno utilizzate come argini in caso di piena, per contenere i flussi e prevenire danni alle aree circostanti.

Dettagli dei lavori e finanziamento

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 567 mila euro, coperto da un finanziamento di un milione di euro ottenuto dalla Protezione Civile. Questo finanziamento è stato stanziato in seguito ai danni causati dall’alluvione del 2017, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e migliorare la gestione del rischio idrogeologico nella zona.

L’intervento rientra in un progetto più ampio di messa in sicurezza e tutela del territorio, che ha come obiettivo la prevenzione di futuri disastri naturali e il miglioramento della sicurezza per la popolazione residente.

