Tutti pazzi per l’offerta del panino Mc Donald’s. A Ragusa e Vittoria “assalto” ai banconi e traffico in tilt

Code infinite, presenze molto alte e perfino, in alcune ore, traffico in tilt. Tutti pazzi, a Ragusa e Vittoria, per le offerte del McDonald’s che hanno preso il via oggi e fino al 25 dicembre tramite l’app. I due punti in provincia di Ragusa hanno visto un’incredibile affluenza di clienti di tutte le età, desiderosi di approfittare delle offerte speciali sui panini. Il fenomeno non è isolato, ma fa parte di un trend nazionale che ha coinvolto l’intera Italia.

Il richiamo nazionale: Winterdays e il Crispy McBacon a prezzi ridotti

L’evento che ha scatenato la ressa è stato l’offerta speciale denominata “Winterdays”. I clienti avevano l’opportunità di acquistare il celebre Crispy McBacon e un menù large a meno della metà del prezzo abituale. Questa promozione, diffusa a livello nazionale, è stata un catalizzatore per l’invito di clienti nei ristoranti McDonald’s in tutto il Paese.

L’invasione degli adolescenti

Uno degli aspetti più evidenti di questo boom di clienti è stata la presenza massiccia di adolescenti. I giovani hanno risposto con entusiasmo all’opportunità di gustare i loro panini preferiti a prezzi notevolmente ridotti. Video pubblicati sui social media documentano lunghe code di ragazzi entusiasti di approfittare dell’offerta, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Anche famiglie e adulti

Ma non sono stati solo gli adolescenti ad essere attratti da questa offerta speciale. Le famiglie e gli adulti hanno affollato i ristoranti McDonald’s di Ragusa e Vittoria, creando un mix diversificato di clienti. Le famiglie hanno visto l’opportunità di condividere un pasto conveniente, mentre gli adulti sono stati attirati dal piacere di stare insieme spendendo pochi euro.

La combinazione di una promozione allettante e la reputazione consolidata di McDonald’s ha contribuito a creare una domanda straordinaria nei due ristoranti iblei come è avvenuto in altre città italiane. Nelle ore di punta si sono registrati rallentamenti al traffico visto la numerosa presenza di veicoli che hanno cercato di raggiungere i ristoranti di Ragusa e di Vittoria. Ricerca fotografica di Franco Assenza