Tutte le irregolarità al Comune di Vittoria in una relazione. Ecco quali

di Francesca Cabibbo

Otto consiglieri comunali di Vittoria avevano delle pendenze tributarie con l’ente e pertanto non potevano insediarsi nella carica. Erano incompatibili.

Gli otto consiglieri erano stati eletti a ottobre 2021: gli eletti erano 24, ma otto tra questi (tutti di maggioranza) avevano delle pendenze tributarie con l’ente e come tali non avrebbero potuto insediarsi. Erano “incompatibili nella carica”.



Spettava al presidente del consiglio comunale del tempo (cioè il consigliere anziano per voti che ne svolgeva la funzione), attivare la procedura necessaria. Una volta “emersa la causa di incompatibilità, avrebbe dovuto immediatamente procedersi alla contestazione ai consiglieri interessati assegnando il tempo per la formulazione di osservazioni o per l’eliminazione della causa di incompatibilità, come prescrive la norma”.

I PASSAGGI DELLA RELAZIONE DELL’ISPETTORE RIELA



È questo uno dei passaggi salienti della relazione dell’ispettore regionale Francesco Riela, al termine del lavoro svolto presso il comune di Vittoria dall’autunno scorso fino al 27 febbraio.

Riela, incaricato dall’assessorato regionale agli Enti Locali con due provvedimenti a settembre e ottobre 2022, ha condotto una serie di accertamenti e ha prodotto una relazione conclusiva, consegnata al comune di Vittoria e trasmessa anche all’Autorità Nazionale anticorruzione, al ministero dell’Interno, alla procura della Repubblica, alla Prefettura.



Gli otto consiglieri comunali, tutti di maggioranza, si insediarono invece con una procedura che, secondo l’ispettore Riela, non era corretta.

Nella relazione di Francesco Riela c’è spazio anche per altre presunte irregolarità: la nomina di 19 consulenti a titolo gratuito senza il visto di compatibilità finanziaria. Il numero così altro, inoltre, non è consentito dalla legge. Tra i consulenti a titolo gratuito c’è anche il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale che, stando a quanto affermato dal funzionario regionale, sarebbe incompatibile con tale incarico.



Nel mirino dell’ispettore ci sono anche undici assunzioni attivate dal comune nel dicembre 2021 e revocate un mese dopo. Essendo il comune “strutturalmente deficitario” queste assunzioni non erano possibili.

Allo stesso modo, non era consentito procedere all’assunzione di un portavoce del sindaco, categoria D, con una procedura attivata facendo venir meno l’assunzione di un avvocato, categoria D, sempre a tempo determinato. Ma l’assunzione dell’avvocato era prevista dall’organigramma dell’ente, il portavoce, oggi inquadrata come “responsabile della comunicazione” no.

RIMANE IN PRIMO PIANO LA QUESTIONE DEI CONSIGLIERI INCOMPATIBILI



Altra presunta irregolarità, quella riguardante la nomina del Nucleo di Valutazione: uno dei componenti non avrebbe avuto i requisiti necessari perché cancellato dall’Ordine degli avvocati, mentre per colui che era stato nominato presidente ci sarebbe un’inopportunità poiché aveva intrattenuto altri rapporti con l’ente. Infine, per alcune procedure concorsuali sarebbe stata nominata una commissione esaminatrice che faceva ricorso a personale esterno (un ex dipendente in pensione) e alcuni funzionari, ma non ai dirigenti in servizio nell’ente.



Le verifiche avviate dall’ispettore regionale, che afferma aver avuto anche degli ostacoli nella possibilità di reperire i documenti necessari, saranno ora oggetto di valutazione da parte di altri organi, come la Regione, la Procura della repubblica, la procura presso la Corte dei Conti.

Nel frattempo, rimane in primo piano la questione dei consiglieri comunali incompatibili. Per questa vicenda è in corso anche un parallelo procedimento giudiziario a carico di coloro che avrebbero prodotto delle false attestazioni riguardanti la loro compatibilità. Per altri quattro l’incompatibilità si è verificata successivamente e il consiglio dovrà occuparsi di verificare tale situazione. Dovrà essere eliminata la condizione di compatibilità secondo le modalità prescritte dalla legge.