Ispezione al Comune di Vittoria, Riela chiede e ottiene altri 90 giorni

Difficoltà nell’accesso agli atti e per questo l’ispettore Francesco Riela chiede e ottiene altri 90 giorni per concludere il lavoro. La richiesta è stata effettuata alla dirigente regionale del dipartimento delle autonomie locali della Regione, Margherita Rizza, che ha disposto la proroga di altri 90 giorni dell’accertamento ispettivo a Palazzo Iacono, Vittoria.

I motivi della visita ispettiva riesendono nell’accertare presunte violanzioni in alcuni atti amministrativi.

In particolare, la vicenda trae origine dagli 8 consiglieri comunali imputati per le presunte dichiarazioni false.

Il dipartimento regionale si è mosso in seguito alla mancata risposta dalla segretaria reginale del comune entro 20 giorni.

Partendo dalla data della firma del decreto, cioè il 28 novembre, l’accertamento dovrebbe concludersi entro fine febbraio 2021.